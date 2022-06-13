德國著名軍備公司萊茵金屬( Rheinmetall)將在6月13日於巴黎舉行的歐洲2022 國際武器展覽會( Eurosatory 2022)上，展示該公司的新武器系統，其中最受矚目的是KF-51「黑豹式」(Panther)坦克，這型新坦克將採用一門130公釐主砲，這口徑超過各國現役所有的坦克。

萊茵金屬首席執行長帕伯格(Armin Papperger)表示，KF-51 是萊茵金屬的戰車家族中最新成員，可視為現役的豹2坦克(Leopard 2 Tank)的接班人，應用了許多最新科技。

除了已知主要武器是130公釐滑膛砲以外，萊茵金屬沒有提供其進一步細節。一般認為130公釐砲彈會比北約現役的120公釐砲彈要重上20%，因此可能必須採用自動裝填設備，或者是砲彈與藥包分離的設計。

另外，法國與德國在幾年前就有提出共同研發戰車的計畫，稱為MGCS (主力地面作戰系統)，期望從2035年開始替換德國豹2和法國萊克勒爾坦克( Leclerc)。尚不知萊茵金屬的KF-51 坦克是否與該計畫有關，或者是獨立研發的計畫。