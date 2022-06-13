國發會今召開第99次委員會議，111年整體公共建設計畫截至5月底執行金額為1702億元，與去年同期相較，增加約240億元，經費達成率31.02％創近10年來新高，顯示疫情並不影響公共建設進度。

國發會主委龔明鑫表示，要為疫後景氣復甦預先做好準備，已請各部會針對執行落後計畫，透過專案來加強督導，並請主管部會務實檢討執行情形，若確有需調整工作項目、執行策略者，應儘速提報計畫修正，以利建設資源於期程內有效運用。

龔明鑫進一步指出，下半年將是公共建設推動的高峰期，部分計畫配置較多經費於最後2、3個月執行，將增加經費執行風險及不確定性，計畫主管部會要檢視所屬計畫工作排程及年度經費配置的合理性，彈性調整經費支用，避免過度集中於最後1季執行，以及早達成原定目標為目的。

這次會議焦點是交通部陳報「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」一案，全案將陳報行政院並建請同意。

「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬」，預估建設期程為7.25年、總經費需求17.26億元，國道1號五堵至汐止區段拓寬工程完工後，南北雙向國道將調整為各3車道及3m寬標準外路肩，可改善此區段因交流道密集與主線交織匯流所造成的尖峰時段車流壅塞問題，並有效因應未來該區周邊產業發展及重大交通建設所衍生的交通需求。