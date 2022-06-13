國巨（2327）13日公告庫藏股買回進度，公司再斥資3.71億元買回938張自家股票，累計買回張數已達4,806張，執行進度已達87.38％，距離原定的庫藏股買回目標5,500張，僅差694張。

國巨董事會已訂7月4日為除息交易日，每股配發10元股息，另國巨也公告辦理現金減資致債權人公告，預計將減資20％，相當於每股退還股東2元，國巨換股合併奇力新而增加的股本，將因現金減資而消除，今年配息加上現金減資，國巨股東每股拿回12元。

國巨標準型產品比重驟降，高階產品攀升至75％，無懼於標準品延長庫存調整時間，國巨持續買回自家股票，13日再度公告，斥資3.71億元，買回自家股票938張，買回平均價位為395.79元，累計國巨執行庫藏股以來，合計買回自家股票4,806張，相當於執行率已達87.38％。

國巨的庫藏股將在本月26日屆滿，距離完全達陣僅差694張，在大盤氣氛仍舊低迷之下，國巨可能提前買完庫藏股。