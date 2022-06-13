朱姓女子因為過去十年擔任游姓老董事長的看護，兩人日久生情，元配狀告游姓老董生前多次轉帳數百萬元不等的金額給朱女，還將4輛豪車與房子過戶給朱女。游姓老董後來罹癌過世，其配偶與子女提告求償1565萬餘元，但橋院審理後認為游姓老董是在意識清楚時將財產過戶給朱女，駁回元配的訴求，朱女不用還錢。

游董的配偶游鄭女士主張，丈夫生前罹癌，他於2017年8月病情惡化，轉到義大癌治療醫院治療，但丈夫不敵病魔，於2018年1月22日死亡。其家屬發現游董曾於2017年9月至12月有多筆鉅額款項疑似遭盜領，包含郵局14筆款項共計630多萬元、彰化銀行的400萬元等。

元配還說，朱女侵吞游董的BMW轎車、保時捷等4輛車，趁著游董重病，朱女擅自過戶到朱的名下。後來朱女還以500餘萬元賣掉保時捷。家屬以保時捷的市價約在538萬元至788萬元間，向朱女求償538萬元。

朱女說，他與游董認識，兩人雖然沒有結婚，但形同夫妻，她照顧游董的生活起居。每有家庭聚會或過節，外人也都稱自己是「游太太」。游董罹癌後，朱女負責游的大小事務，且游董在住院期間意識、語言能力清楚。

游董於2017年9月委託代書將市區的房子與座落基地所有權轉給朱女，游董還親自簽名、用印。且游董於同年11月在律師王建元見證下，簽署了約定書，要將數筆不動產所有權轉讓給朱女，並將帳戶現金轉匯給朱女帳戶。

元配還對游董於2017年10月31日到彰化銀行轉帳400萬元給朱女提出質疑。朱女說這是游董親自辦理，交給她代為打理。

法院對此展開調查，認為游董在「存摺支領單」上填寫金額時，將常見的國字大寫「肆」寫成「䦉」，這應該是游董自行書寫，且有7次都寫成「䦉」字。顯然，朱女只是在旁幫忙拿提款單遞交給櫃檯辦理，難以認定朱女有盜領帳戶存款的行為。

至於豪車，法官傳喚某汽車銷售員謝姓證人到庭，證明是游董表明要把4輛車過戶給朱女。謝姓證人說，游董與朱女曾經一起到店裡找過她，當時游董看起來沒有異常。

法官審理後，駁回元配的訴求，判朱女免賠款。可上訴。