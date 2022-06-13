雙北推出1280定期票引發回響，是否納入基隆，引發熱議。國民黨基隆市長參選人謝國樑今日提出質疑，外傳立委蔡適應有意角逐市長選戰，在選前6個月前才提出1280定期票，不免讓人懷疑，4年來做了什麼。對此，蔡回應，因市府財政狀況逐漸改善，議題才有討論空間。

前交通部長、無任所大使林佳龍昨在基隆參訪城市博覽會時提及，蔡適應一直很希望「台北通」1280定期票能變成「首都通」，這也是他特別提出「台北plus」，希望未來公共運輸，包括客運、捷運都能納入首都圈總體規畫。

謝國樑今日則提出，雙北早於2018年共同推出1280定期票，鼓勵雙北市民搭乘大眾運輸工具，同時減少經濟負擔，北北基為一日生活圈，基隆有超過11萬人口需要每日通勤至外縣市，卻聞風不動，實質傷害廣大基隆通勤族的利益。

謝國樑說，爲什麼雙北能做，基隆卻不能，隔了4年，直到九合一選舉前半年，蔡適應才提出，不免讓人懷疑，前4年到底做了什麼，「難道些時間睡著了嗎」；他認為，1280定期票對基隆的通勤族來說是當務之急，應該要盡快解決，才能符合通勤族的權益。

蔡適應說，始終贊成1280定期票納入基隆，但考量基隆市政府過去長期預算不足、負債高築，中央補助也不夠等問題，導致改善財務狀況成為當務之急；這幾年他與市長林右昌合作下，不僅市府預算成長近3成，中央補助額度增加54％，債務更大減52％，正因為財政狀況漸漸改善，才有能量推動更多政策，讓此議題再度擁有討論空間。

對於部份人士的質疑，蔡適應不以為然，他認為，若不是前朝債台高築，很多議題不會拖到今天；至於立委表現如何，有沒有認真爭取中央資源，相信市民都看在眼裡。