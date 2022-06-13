台中市江姓男子擁有社經地位，前年底在南屯區因與朋友聚餐三杯黃湯下肚後，不勝酒力醉倒路旁，經南屯消防分隊派遣消防救護員到場協助，未料江竟辱罵救護消防員國罵及「吃屎」，雙手還不斷揮舞，打掉消防員口罩，丟擲打火機等，消防員提出妨害公務告訴，一審判姜拘役20天，得易科罰金。

判決書指出，江姓男子前年11月3日上午，被民眾發現整個人倒在南屯區的路旁，於是打119報案，南屯消防分隊消防救護員獲報前往協助，未料姜持續對消防員口出三字經、五字經等國罵，還罵「吃屎」，並朝消防員丟擲打火機，揮打消防員臉上口罩。

南屯消防分隊消防救護員向台中市警第四警分局，提告妨害公務，江事後向警方坦承因酒後失態犯行，檢方依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地方法院審理發現，姜男對犯行坦承不諱，與消防救護員在訊問時的證述相符，另勘驗警方職務報告、密錄器影音譯文、影像等資料，認定江男犯罪事證明確，依法判拘役20天，得易科2萬元。