財長蘇建榮12日接待立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜等代表團一行六人訪台，與立方盤點我國中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度。蘇建榮也表示，期盼立陶宛儘速設立在台代表處，深化合作。

國發會主委龔明鑫2021年10月率領我國跨部會政府官員包括財政部政務次長阮清華、合作金庫商業銀行股份有限公司董事長雷仲達、中國輸出入銀行總經理戴燈山等，還有各研究機構、公協會及產業代表組成中東歐經貿考察團拜訪斯洛伐克、捷克及立陶宛。

財政部指出，我國已成立中東歐融資基金，將以10億美元為額度，促進台灣與立陶宛等中東歐國家產業合作；輸出入銀行亦將與立陶宛融資機構INVEGA合作，提供融資保證，促進立陶宛企業向臺灣進口商品。

聶琉嫻娜表示，台灣代表團2021年訪問立陶宛，為雙方產業開啟合作機會，立陶宛在雷射、金融科技等領域具相當優勢，台灣亦有強項產業，相信中東歐融資基金及輸銀提供INVEGA融資保證等金融合作，可促進台立雙邊投資及貿易，建立雙方產業更全面合作關係。

財政部旗下國營事業台灣菸酒公司於今年初收購2萬多瓶立陶宛生產蘭姆酒，為促進台灣民眾對立陶宛蘭姆酒深入了解，蘇建榮與國發會主委龔明鑫共同拍攝以蘭姆酒製作巧克力影片，該批蘭姆酒上架後隨即銷售一空，為台灣民眾全力支持立陶宛最佳證明。

蘇建榮也指出，樂觀看待台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，為消除各項障礙，提升雙邊經貿投資，盼雙方財政部就推動稅務相關合作達成共識，也期盼立陶宛儘速設立在台代表處，促進雙方更迅速有效溝通，全面深化台立合作夥伴關係。