中央流行疫情指揮中心宣布6月15日起入境檢疫放寬為3+4，即3天居家檢疫及4天自主防疫，入境旅客應持有表定持有航班時間前兩日的核酸檢驗報告，初期入境人數總量管制以每週2.5萬人次為原則。

【入境檢疫規定】

Q：6月15日入境檢疫要幾天？

A：入境檢疫放寬為「3+4」，入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。

Q：檢疫期間可以返家嗎？

A：指揮中心發言人莊人祥13日說明，如果可以滿足一人一戶的條件下，後四天可以回家中完成自主防疫，經民政單位抽查或被人檢舉違規混居，將會依法開罰。

Q：如何移動到檢疫地點？

A：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

Q：同日入境之家人、同住者以一起住嗎？

A：同日入境之家人、同住者檢疫期間可於一人一戶的自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿配合房型同住1室，以不超過2人同住為原則。

Q：自主防疫期間如何外出？

A：後4天有工作或是各方面的需要必須外出，可憑每兩天一次的快篩陰性外出，外出時須戴好口罩、維持社交距離，可搭乘捷運、高鐵等大眾運輸工具。

Q：自主防疫期間可以上班上課嗎？

A：商務履約得上班、參訪、演講、開會，但仍應全程戴口罩及保持社交距離；若是學生、漁工、移工則不得到校上課、工作，以免增加群聚感染風險，非必要不得外出。

Q：完成3天居家檢疫後，後4天自主防疫期間可回離島嗎？

A：莊人祥表示，離島醫療資源較稀少，建議旅客在本島完成3+4入境檢疫後再移動到離島。

指揮中心放寬入境檢疫天數。（圖／指揮中心提供）

【入境檢測措施】

1.來臺旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告，入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

2.入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。