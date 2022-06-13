桃園機場13日下午進行恢復旅客轉機實地演練，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。（陳麒全攝）

桃園機場13日下午進行恢復旅客轉機實地演練，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。（陳麒全攝）

桃園機場13日下午進行親友接送完成乘車動線規劃及設置等候區設置演練，在政策實施前，這二日將持續優化流程，確保一切順暢。（陳麒全攝）

桃園機場13日下午進行親友接送完成乘車動線規劃及設置等候區設置演練，在政策實施前，這二日將持續優化流程，確保一切順暢。（陳麒全攝）

因應自6月15日起邊境政策恢復旅客轉機及開放親友接送，桃機公司13日上午先邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並於下午針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等關鍵流程進行模擬演練，透過完善布署規劃，確保政策正式實施後流程一切順暢。

桃機公司總經理但昭璧表示，針對中央流行疫情指揮中心所公布15日凌晨零時即將實施的兩項政策，桃機公司全力以赴完成任務。在恢復旅客轉機方面須會同航聯會、航空公司、航警局、疾管署及免稅店業者，確認釐清相關流程及責任劃分，桃機公司已於上星期預先有所規劃，在接獲指揮中心指示後，也連夜做好相關準備，於13日上午舉行模擬演練會前會，對於作業細節逐項與各單位詳細討論；下午則以實地演練，現場檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點，確定各單位分工與責任，整體過程順利。此外，關於開放親友接送旅客前往檢疫地點，對於入境旅客疏運將有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，更能使機場服務品質獲得改善。

桃機公司指出，依據規劃，轉機過境旅客下機後，將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之指定區域（專屬候機室或貴賓室）等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。為落實防疫及清消作業，轉機過境旅客須強制配戴口罩及進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，桃機公司也將持續依三級警戒標準執行環境清消。

機場公司表示，入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送方式前往檢疫地點。桃機公司已針對親友接送完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區，第一航廈入境路緣11-15號，及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

桃園機場2022年1-5月旅運量為53萬4734人，相較去年同期成長37.5％，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。桃機公司也將在政策正式實施前，針對整體規劃做最後調整，持續優化流程，並配合指揮中心邊境管制政策及交通部指示，滾動調整相關措施。