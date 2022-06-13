最高行政法院13日判公平會2013年判定9家民營電廠「聯合行為」無違誤，全案確定，9家電廠必須共繳納60.07億元罰緩。對最高行政法院的判決，公平會只簡明的表示，感謝最高法院認同本會的調查與法律見解。

整起事件，公平會指出，2013年3月時，因9家民營電廠共同串聯，「拒絕」調整與台電公司的購售電費率，影響到發電市場的供需功能，公平會認定為是「聯合行為」，重罰9家業者共新台幣63.2億元，創下當時最高罰鍰紀錄。

結果， 9家電廠不服向行政院提出行政訴願，同時也向高等行政法院提起「否定聯合行為」的訴訟。

在行政院訴願部分，公平會指出，行政院訴願會雖認定業者有聯合拒絕行為，但就罰款部分卻兩度要求公平會「重為適法之處分」，第一次是因9家業者的聯合行為期間，跨越了公平法新法與舊法適用期，當時公平會是依新法對業者開罰，因此，在「釐清爭議點」後，直接扣除舊法罰款上限的新台幣2,500萬元，並再「善意」的每家酌量各減500萬元，也就是每家各減3,000萬元後，共罰60.5億元。

第二次，則是因9家業者的運轉期間、電價結構、參與會議的次數、獲利能力、違法期間、還有同意修約時間等都不同，卻採一律裁減罰鍰，是沒有考量各家電廠不同之處，為此公平會再依要求調整為共新台幣60.07億元。

在行政訴訟部分，業者提起的「否定聯合行為」的訴訟，一旦聯合行為被否定，罰鍰也就一筆勾銷，如今最高行政法院認定公平會「裁罰無誤」，全案確定，9家業者須繳納60.07億元。