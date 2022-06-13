(20:30更新) 烏克蘭軍方發言人馬格魯（Damien Magrou）表示，雖然感謝西方的軍事援助，但烏克蘭感覺到有一些西方夥伴正在誤解這場戰爭，他們以為目前提供給烏克蘭的裝備已以贏得戰爭，想要就此停手。「目前烏克蘭仍然裝備短缺，我們等待的時間越長，死亡人數就會越多。」

烏克蘭政府再向北約請求1000門榴彈砲、500輛坦克。、200~300具多管火箭系統、2000輛裝甲車，和1000架無人機。

烏克蘭玉米船抵達西班牙拉科魯尼亞港，是借道好幾個國家，在波羅的海裝船再出發。(圖/La Coruña)

(19:15)烏克蘭玉米船抵達西班牙 開戰後首次出口糧食

週一早上，一艘載有18,000 噸烏克蘭玉米的貨船阿波利亞號(Alppila)，抵達西班牙西北部的拉科魯尼亞港(La Coruña)，這是開戰以後，烏克蘭再一次出口糧食。據說，該船是利用Agafac動物飼料生產商組織，所提供的「新海上航線」，成功避過俄羅斯對烏克蘭在黑海港口的封鎖。

一名烏克蘭政府官員在周日表示，烏克蘭已經找到出口穀物的替代航線，其中需要羅馬尼亞、波蘭和波羅的海國家的幫助。Agafac的聲明說，糧食是從烏克蘭西部用卡車運往波蘭和羅馬尼亞，之後到波羅的海港口裝船，再運到西班牙。 。