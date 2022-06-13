ONE BOY冰鋒衣系列服飾進駐遠東巨城。（遠東巨城提供）

一Ｏ八抹茶茶廊，選用道地京都宇治抹茶製作。（遠東巨城提供）

Big City遠東巨城購物中心引進「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，於巨城5F獨家登場，眾多角色化身生活文具小物、每日限量福袋、消費滿額贈，搭配展場超大型「黃阿瑪」貓咪公仔、扭蛋機、拍貼機、DIY氣球機，可讓粉絲盡情拍照打卡；7F還有甜點控網紅名店「微笑的樹」手做厚年輪蛋糕、「艷麗娘惹糕」道地南洋點心、「張生張太」濃郁肉桂捲等好評回歸快閃，吸引大批年輕族群朝聖排隊。

巨城打造桃竹苗獨家話題新櫃進駐，大走消暑風，如B1 Lifestyle輕食區「一Ｏ八抹茶茶廊」首度跨出台北插旗巨城，還有來自台中的甜點「金帛手製」，以獨家山形雪糕捲打出口碑；3F全新登場的「ONE BOY」冰鋒衣系列服飾，指定商品近半價也掀起搶購旋風。

6月24日前至Big City遠東巨城購物中心，跨日消費累計5萬即送2000元抵用券，活動期間還可憑HAPPY GO點數兌換經典年輪蛋糕、八蒜包、甜甜圈、馬卡龍、杏仁冰淇淋等人氣品牌甜點。