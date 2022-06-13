英飛凌科技（Infineon）發布了新一代XENSIV MEMS麥克風。新產品包括IM69D127、IM73A135和IM72D128三款型號，進一步壯大了英飛凌的麥克風產品組合，同時也為業界樹立了新標竿。這些具有可選功率模式的MEMS麥克風適用於各種消費電子產品，例如具有主動降噪（ANC）功能的耳機、TWS耳機、具有波束成形功能的會議設備、筆記型電腦、平板電腦或具有語音交互功能的智慧音箱。此外該產品還適用於某些工業類應用，例如預側性維護和安全等。

這些高性能MEMS麥克風旨在以更高的精度和音質擷取音訊訊號，它們採用了英飛凌最新的密封雙膜（SDM）MEMS 技術，防護等級高達IP57。密封的設計能夠防止水或者灰塵進入振膜和背板之間，有效避免MEMS麥克風中常見的機械堵塞或漏電問題。不僅如此，基於SDM技術打造的麥克風，只需要極少的防護，就可達到最高IP68的防護等級。