證交所13日召開有價證券上市審議委員會，審議伊雲谷（6689）初次申請股票上市案。

伊雲谷申請上市時資本額為6億元，董事長林啟雄、總經理蔡佳宏，輔導上市承銷商為台新證券；108～110年稅前純益各為1.65億元、1.79億元、2.55億元，今（111）年第一季為4,608萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為3.08元、2.54元、3.4元及0.64元。

伊雲谷主要業務為雲端服務及存儲商品，在市場結構方面，內銷16.34％、外銷83.66％，合計7席全體董事持股比率13.59％。