激勵買氣，兆豐銀推出「Gogoro聯名卡」買電動車最高30期零利率優惠，並引述最新統計分析指出，透過該卡分期購車的民眾，有高達八成的人都選用30期，僅兩成選12期及24期，再加上購車滿額最高可獲800元刷卡金，以及車主最在乎的電池服務資費，也有最高15％回饋，使得此卡發行至今已快破11萬張。

兆豐銀也指出，除了信用卡之外，亦有和電動及油電車的相關優惠信貸方案，以兆豐銀行為例，只要去年6月至今年底前有買電動汽車、電動機車、自行車、電動輔助自行車及油電混合車的客戶，今年6月15日至年底前都可以線上辦理優惠信貸，額度最高可達300萬元，年利率首期只要0.01％，第二期後2％起，手續費僅888元。

其他包括永豐、匯豐亦有提出類似方案。例如，永豐提供2.3％起年利率優惠，額度最高可貸車價9成；匯豐則是2.54％起年利率，額度最高500萬，對此兆豐銀也建議，對於銀行所提出的優惠方案，消費者應趁政府加碼補助六月底落幕前趕緊入手。

國內機車市場五月銷量跌破5萬輛大關，電動機車市場卻逆勢崛起，五月掛牌月增7.2％，市佔率更來到14.1％新高，加上北北桃振興加碼補助方案6月底前將接連結束，各家業者無不搶搭末班車買氣，接連祭出優惠方案，銀行業也打鐵趁熱，狂推電動機車優惠。

除了兆豐銀行的刷卡30期0利率方案外，市場上同樣推出分期0利率的還有中信、台新、富邦、國泰等銀行，多半最高分期期數為12期，兆豐銀為此特別放大0利率的期數衝高至30期，亦因此大為助益辦卡量及刷卡量。

而考量許多騎士習慣將手機放在機車手機架上、且Gogoro車主常透過APP進行解鎖，導致手機意外事故風險提升，因此兆豐銀行也提供保額高達600美金的手機損害補償保險，只要首次申辦「兆豐Gogoro聯名卡」，前月份有繳納一筆Gogoro電池服務資費或支付GoShare共享機車費用，當月即可享有保障。

對此兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲也舉例，除了銀行的優惠，再結合政府為了鼓勵民眾選擇節能交通工具的補助，更能讓小資族的效益最大化。她舉例，若住在桃園市的卡友想要購買售價68,480元的Gogoro VIVA MIX BASIC車款，只要利用兆豐Gogoro聯名卡30期購車0利率，每個月只要付2,283元就可以騎新車，同時他還可以申請機車汰舊換新的環保署補助3千元、經濟部補助7千元、桃園市補助9千元、地方政府振興加碼8千元，合計最高可獲得27,000元，等於有將近12個月的分期付款，通通由政府買單，對小資族來說超級划算。