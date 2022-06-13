大陸國務院辦公廳13日公布「關於進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見」。「意見」提出，省級黨委和政府需對本地區債務風險負總責，堅決查處違法違規舉債行為，堅決遏制地方政府隱性債務增量，合理控制政府債務規模，切實防範債務風險。

中國政府網公布的內容指出，「意見」是按照深化財稅體制改革和建立現代財政制度的總體要求，進一步理順省以下政府間財政關係，建立健全權責配置更為合理、收入劃分更加規範、財力分布相對均衡、基層保障更加有力的省以下財政體制，促進加快建設全國統一大市場，推動高質量發展。

「意見」明確指出，省以下各級黨委和政府按屬地原則和管理許可權各負其責。落實省級政府責任，按屬地原則和管理許可權壓實市縣主體責任，通過增收節支、變現資產等方式化解債務風險，切實降低市縣償債負擔，堅決查處違法違規舉債行為。

「意見」強調，充分調動省以下各級政府積極性，堅決遏制地方政府隱性債務增量，合理控制政府債務規模，切實防範債務風險。