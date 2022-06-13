布袋戲八音才子、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇於本月12日辭世，享壽66歲。長年研究台灣布袋戲的彰化師範大學台灣文學所教授吳明德表示，「黃文擇可說是不世出的布袋戲聲優大師，是霹靂布袋戲的『聲』（生）命線，既承襲他父親黃俊雄，並且非常努力突破父親設下的障礙。」

吳明德表示，布袋戲配音共有五音，分別是生旦淨末丑，「一般會形容表現佳的演師為『五音分明』，而戲迷稱黃文擇是『八音才子』，正是比五音又多出三音，代表他的聲音很有層次和情感，比五音更為細膩和豐富。」

黃家布袋戲自黃馬開始，包括第二代黃海岱、第三代黃俊雄，黃文章和黃文擇為第四代成員，吳明德表示，「在五洲園演師裡，前有黃俊雄，後有黃文擇；黃文擇難免會被拿來和老爸相比，特別是黃俊雄在1960年到1970年在電視上的演出，收視率高達97％，到了黃文擇，則是面臨發行布袋戲錄影帶的時代，有不一樣的挑戰。」

吳明德表示，黃文擇這30年來不斷追求配音上的突破，不只做到五音分明，感情豐富，文生與旦角的表現力也特別好，「黃文擇的文生是偏陰陽音，聲音聽起來很自然，不會讓人覺得尷尬，從行當、角色再到人物性格，不管是節奏還是感情，都掌握得很好，這是他獨到的成就和能耐。」

吳明德表示，黃文擇更難得可貴的是，能兼顧傳統布袋戲和影視金光布袋戲兩種不同的表演方式，「黃文擇有一間專屬錄音室，他在腦海裡為角色定音，再透過配音『傳送』他腦中的聲音給觀眾聽，角色要連戲，聲音也要連戲，而他可以記得4千多個角色不同的音質、節奏和強度，掌握精準，是真正不世出的布袋戲聲優大師。」