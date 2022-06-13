年底高雄市長選舉，藍營將派誰挑戰民進黨籍現任市長陳其邁，成為藍營頭痛問題之一。近來國民黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、金門立委陳玉珍、高市前副市長李四川和葉匡時等人都被點名。對於是否有意參選，楊志良今首度鬆口表示，「只要黨有需要，身為終身黨員的我有義務承擔」，並透露明將赴高雄拜訪議長曾麗燕。國民黨高雄市黨部副主委李玉文說，楊願意站出來選，代表國民黨還是有很優秀的人才。

楊志良13日電台受訪時，首度鬆口談到是否參選高雄市長，他明白指出「只要黨有需要，身為黨員有義務承擔」。（資料照片，取自楊志良臉書）

楊志良今(13日)在《飛碟聯播網》廣播節目「南台灣之聲」談及高雄市長選舉，被問到若最後國民黨願意提名他，是否願意出戰？楊表示，自己在高醫大任教多年，也在高雄有買房，對高雄已有深厚感情，「如果大家認為我出馬適合，當然全力以赴」。楊也說，自己是國民黨終身黨員，即使他和許多人一樣對黨的做法有些微詞，還是要尊重黨的機制，也不會跳脫黨的機制。

楊志良強調：「如果大家希望我來，我絕對全力以赴，我相信我比陳其邁能幹多了！」他解釋，自己曾任台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK」。

李玉文今接受《中時新聞網》訪問則表示，楊志良願意站出來選，代表國民黨還是有很優秀的人才，尤其近期蔡政府防疫失力，楊具有醫學背景來代表國民黨參選高雄市長，以其個性敢言敢戰、對黨立場堅定、又肯無私奉獻，還是終身黨員的條件，是很難得的。不過，李玉文也說，目前也有較年輕的在地人選願意出戰，和一開始沒人要選的狀況已大不相同，最終決定仍要尊重黨中央的安排。

甫結束訪美行的國民黨主席朱立倫，日前被問到高雄市長選舉人選，朱立倫曾保證回國後，一定會提出來能夠爭取最多高雄市民認同支持的候選人。