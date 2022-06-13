許多人在求學時期都曾好奇，讀書到底有沒有用？補教界名師呂捷給出肯定的答案，因每個人付出的不同，得到的結果自然就不一樣，不過他強調，出社會後很多情況都與想像的不同，但這也是人生的經歷，讓網友看了很有感觸。

呂捷在臉書粉專發文表示，隨著畢業季到來，網路上也出現不少關於「讀書到底有沒有用」的討論，而他認為答案是有用的，因讀書是學習和成長的過程，每個人的付出不同，得到的結果自然也不一樣。

不過呂捷強調，學歷就像一張入場券，證明你曾在某領域受過一定程度的專業訓練，但出了校門，所有學生時期的豐功偉業的就成了回憶，在職場上不值得一提，「而你接下來要做的，就是將這張學校給你的『學歷』轉化成人生的『經歷』」。

呂捷說，進入社會後可能突然發現，所謂的公平和原則，其實會隨人事物與時空環境改變而充滿彈性，已往認知的「價值」可能逐漸被現實的「價格」摧毀，久而久之感到疲憊，萌生離職念頭，卻又不得不為了房租、帳單、生活支出等開銷，繼續埋頭苦幹。

曾有學生詢問，長大是什麼感覺？對此呂捷回應，「長大就是，所有責任無所遁逃於天地之間」。他強調，不是大人很負責，而是負起責任才能成為「大人」。

這番話讓網友看了很有感觸，「很貼切也很寫實」、「老師說的很實在，賺錢真的只為了家庭跟生活品質呀」、「讀書是最好的賺錢方式，以前某前輩告訴我的，一直到我現在不惑之年，才深刻了解這句話」、「沒有親身經歷不能體會，大部分的人都在走入職場碰到困境，才會了解長輩的苦心叮嚀」。