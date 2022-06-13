第12屆世界貿易組織部長級會議（WTO MC12）於12日登場，我方由行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中出席。行政院經貿辦表示，我國積極參與各項討論，並呼籲各國正視不公平不透明作為。

WTO部長級會議是決定全球經貿秩序的最重要場合。WTO在2017年底召開第11屆會議後，原定2年1次的部長級會議，因為各國討論動能不足、美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，一延再延。WTO MC12在多次延會後於6月12日至15日在WTO總部日內瓦實體召開，由哈薩克共同主辦。

經貿辦說，新冠肺炎疫情影響層面既深且廣，如何能在防止緊急公共衛生危機擴大所實施對人與貨品的管制的同時，仍然能讓疫苗、個人防護裝備、藥品、糧食等重要物資的供應不中斷是大家關注的。

此外，開發中國家可否及時獲得生產疫苗的智慧財產權授權，也攸關廣大地球村各國人民的生命安全；還有如何讓漁業能夠永續發展不造成過渡漁撈使漁資源耗竭，和WTO機制怎麼進行檢討改善，好更能面對下世代的挑戰，都是該屆部長會議要處理的問題。

經貿辦說，在開場致詞中，各國部長也多主張WTO應當與時俱進、讓WTO更能貼近社會需要，並深化WTO改革讓WTO更有效率，預計未來幾天部長們將持續就此進行討論。

經貿辦說，鄧振中除了於會議期間就上述問題廣泛與超過160個國家的部長共同商議外，並於會中特別就部分國家對WTO會員的經濟脅迫，與台灣遵守國際規範及重視市場經濟精神的WTO會員相互呼應。

經貿辦說，包括反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，繼續為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品爭取應有權益；台灣與許多會員發表聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，並指出WTO需在疫情及俄烏等區域緊張情勢中，發揮維護生命與生計的功能。

鄧振中同時也呼籲從新冠肺炎疫情中找出未來因應類似危機的方式；WTO也需要透過複邊協定等方式，來更有效地處理問題；大型FTA及經濟整合正在快速發展中，為此我國已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

經貿辦說，鄧振中也說，台灣願意在疫情中仍排除萬難，盼國際社會能以公允方式正視我國應有的參與空間。

另根據經貿辦提供內容，鄧振中在其演說中提到，WTO所面臨的挑戰是多方面的，在俄烏戰爭顯示WTO必須更有能力來拯救民眾的生命及維持生計，以避免人道層面的巨災並維持糧食供應鏈的順暢；新冠肺炎疫情後則發現，回應疫情的影響不夠快速有效，必須從中學到教訓，以因應未來類似的災害。

鄧振中說，WTO的談判功能也需要活化以確保WTO可以跟上技術、環境和經濟情勢的發展，因此透過複邊方式來處理這些議題是相當重要且迫切的。

鄧振中說，許多大型的FTA和經濟整合正快速發展，其中一例就是CPTPP，而台灣已經申請加入。對許多WTO會員來說，大型FTA已經是他們的重點工作，這是因為WTO的規則更新太慢、不足以回應其需要，必須處理這個問題。

鄧振中還說，支持以規則為基礎的多邊貿易體系，在疫情中我們堅持以WTO規則作為與各國貿易往來的依歸。呼籲對我國水果、漁產品及其他產品實施限制性措施的會員，取消這些措施。多邊貿易體系，包括其爭端解決機制，需要進一步改革，以處理是類不必要的限制性措施。會員應即開始討論，不宜再有所延誤。

最後鄧振中說，我方期盼秘書處不僅能夠為會員提供專業服務，也能以公平不偏頗的態度來處理敏感問題，並保證我方會積極地與各會員合作，共同處理WTO所面臨的各項挑戰。