在一片「內捲」、「躺平」的風潮下，又遇上新冠疫情帶來的經濟，讓中國大陸的就業形勢極不樂觀，大學畢業生的起薪走勢亦愈見低迷。根據大陸專業機構發布的調查報告顯示，大陸2021年的大學與高職畢業生薪資增速放緩，其在職者平均月收入分別為人民幣5833元與4505元（合台幣25906元與20008元），相較於台灣人力銀行調查2021年台灣的大學畢業生平均薪資28838元，兩岸應屆生平均起薪差距僅10%。若是在經濟發達的長三角與珠三角，應屆畢業起薪已完全追上台灣。

據《快科技》報導，專門從事高等教育管理數據與諮詢的麥可思公司6月13日發布的《2022年中國大學生就業報告》（就業藍皮書）指出，依據2022年度大學畢業生就業追蹤調查數據顯示，大陸應屆大學本科生報考研究所比例持續上升，2021屆本科畢業生國內外就讀研究所比例為19.2%；2022年報考研究所學生457萬人，相比2017年，5年來間報考人數增加256萬人，增長了127%。

該就業藍皮書指出，研究報告反映的是社會第3方專業機構對大學生就業信息的跟蹤評價結果。近年來在疫情影響下，中國大陸大學生薪資增速放緩，2021屆大學本科月收入分別為5833元人民幣（合台幣25906元），高職畢業生平均為4505元人民幣（合台幣20008元）。

報告說，不同區域的薪資水平差異明顯，長三角、珠三角地區經濟發達程度較高，2021屆大學本科為6484元人民幣（合台幣28797元），高職為4984元人民幣（合台幣22136）和珠三角地區就業的薪資水平（大學6431元，高職4748元）始終保持領先。這兩地的應屆畢業生薪資水平與台灣應屆畢業生平均薪資已無差別。

從專業差別來看，報告也指出，本科電腦計算機類、高職的鐵道運輸類專業月收入較高。大學本科平均月收入最高的是信息安全專業，為7439元人民幣（台幣33039元），軟體工程專業月收入也超過了7000元人民幣（台幣31089元）。其他平均薪資進入前10名的還包括信息工程、計算機科學與技術、網絡工程、互聯網工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、信息管理與信息系統、自動化等等學科。

報告說，在大學本科專業方面，信息安全專業就業滿意度達到81%，動畫、信息與計算科學、醫學影像學、醫學影像技術、廣播電視編導、播音與主持藝術、軟件工程、建築學、小學教育也進入到前10名。