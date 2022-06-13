「恩恩事件」還未落幕，新北市長侯友宜12日又在記者會脫口說出：「要選台北市長的人都會確診？」引爆親綠陣營不滿，更趁機全力猛攻。宅神朱學恒表示，現在雙北的選情越來越混亂，不過「民進黨這麼會選舉」，若趁此機會派衛福部長陳時中出戰新北市長，恐怕有機會勝選，引發討論。

朱學恒今(13日)在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中指出，因為侯友宜的失言風波，現在雙北不再是「鐵板一塊」，以前是派誰來選都打不贏侯友宜，結果現在侯友宜一拳打在自己臉上，告訴大家「我一拳打倒我自己」，讓民進黨有很多人開始蠢蠢欲動了。

朱學恒更點出「如果陳時中現在選舉的話，在新北還是有機會」，他更強調，現在雙北的選情變得越來越混亂，民進黨這麼會選舉，陳時中如果去選桃園就一定會中了，但陳時中不願意屈就。

朱學恒也指出，現在陳時中已經出現了人格上的缺陷，記者會上都在甩鍋，甩到後來公信力下降非常多，現在新北也有缺陷了，有機會可以打得穿，而選舉只有「選贏的選舉」，沒有雖敗猶榮。朱學恒也提及，「陳時中的光環還有，他得要找一個能贏的地方」。