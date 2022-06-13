嘉義縣消防局一群熱愛棒壘球運動的消防員，自力籌措經費舉辦「全國消防慢速壘球賽」，今由嘉義縣長翁章梁帶領開球。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局一群熱愛棒壘球運動的消防員，自力籌措經費舉辦「全國消防慢速壘球賽」，今由嘉義縣長翁章梁帶領開球。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁更喊出「球來就打」，盼8月舉辦的消防慢速壘球賽能做好城市行銷，全民運和國慶煙火時，吸引全各民眾來嘉義感受熱忱。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局一群熱愛棒壘球運動的消防員，自力籌措經費舉辦「全國消防慢速壘球賽」，加上嘉義縣承辦今年的全民運，今嘉義縣長翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海、台灣樂天棒球隊公司代表兼球星廖健富等人一同為賽事宣傳，翁章梁更喊出「球來就打」，盼8月舉辦的消防慢速壘球賽能做好城市行銷，全民運和國慶煙火時，吸引全各民眾來嘉義感受熱忱。

消防局指出，今年的全國消防慢速壘球比賽原規畫在6月16日、17日舉辦，考量到疫情延後到8月19日、20日，這次共有12支來自全台各地消防人員組隊報名，希望消防員的熱血能提早點燃全民運的火花。

活動籌辦人李驊恩說，他從嘉義高中棒球隊開始至今，從事棒壘球運動已經 20 餘年，雖然是專業消防人員，平日兢兢業業在各項救災工作，空閒時熱衷投入慢壘球等運動，為救災工作保持體能和健康的身心，這次能順利讓全國消防慢速壘球賽辦起來，除感謝同仁熱心奔走，許多義消、企業等各界也相挺支持。

縣立棒球場目前是樂天桃猿隊春訓基地及二軍訓練營，今受邀到場的廖健富為2017年選秀狀元，是中華職棒史上首位高中生狀元，2020年曾獲中華職棒最佳十人獎，今翁章梁特別頒贈感謝狀給廖健富、溪口防火宣導義消分隊長劉惠萍、民雄義消分隊副分隊長謝家興等人，並致贈球棒給李驊恩、全民運壘球隊教練劉奕志，消防局長呂清海、全民運代表隊領隊鄭羽辰等人，盼他們在賽場上為嘉縣拿下佳績。