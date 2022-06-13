前克里米亞（Crimea）檢察長娜塔莉亞‧波克隆斯卡婭(Natalia Poklonskaya)於2014年跳出來力挺俄羅斯併吞克里米亞半島時一炮而紅，靠著亮麗外型獲得「最美檢察長」的稱號。早前歷經挺戰、懸賞等風波，如今又傳出她有新動作，現為俄國獨立國協事務副署長，據悉她因發表同情烏克蘭的言論遭總統普丁解雇。

根據俄新社（Sputnik）13日報導，現為俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）副署長的波克隆斯卡婭，因為發布了有關同情烏克蘭人民的言論，俄國總統普丁(Vladimir Putin)已經親自簽署命令解雇她的職權。推特上也流出一張克宮人事異動文件照。

⚡️Putin fired Natalia Poklonskaya.



The former Duma deputy said in an interview that "the letter Z symbolizes tragedy and grief for Russia and Ukraine".



Poklonskaya reported that the decree on her resignation was signed in connection with her transfer to another job. pic.twitter.com/umEx4k0ZLg — Flash (@Flash43191300) June 13, 2022

然而，波克隆斯卡婭本人則回應，「此決議是因為將調往另一份工作。」至於細節沒有再說明。

俄烏戰爭爆發後，這位最美檢察長就以明確親俄立場受到外界撻伐，支持普丁以軍事行動入侵烏克蘭，不過3個多月以來，她也數次赴前線從事人道主義救援，本是一樁人美心也美的舉動，卻引起烏國富豪發起10萬元懸賞金，要當地居民一起逮人。

波克隆斯卡婭數次赴前線從事人道主義救援。(圖/RIA Novosti)

爾後，波克隆斯卡婭在一次受訪時立場來個髮夾彎，不但抨擊俄官方常用的Z符號，更罕見的出面反對戰爭。她表示:「字母Z代表了俄、烏兩國的悲痛。」