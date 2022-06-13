韓國海洋水產部13日表示，全國貨車司機自7日展開大罷工到現在令物流大亂，軍方已派出人力支援，駕駛由運輸部提供的約100輛卡車，主要協助釜山等重要港口在短距離內調度被積壓的貨櫃，為港口清出一些空間來紓解貨運瓶頸。

數千名貨車司機發起的大罷工到13日邁入第七天，由於政府跟擁有2.2萬名成員的「貨運卡車司機團結工會」（CTS）在12日進行第四輪談判沒達成共識，令罷工沒結束跡象，使關鍵製造業被迫暫停部份生產和出貨。

浦項鋼鐵從13日開始暫停國內部份鋼鐵廠的生產，因為廠房沒有空間去存放不斷堆積而運不出去的完成品，成為繼現代汽車等重大企業之後，最新一家因罷工而被迫停產的製造商。

浦鋼表示「無可避免」暫停所有4座線材廠和1座冷軋鋼廠的生產。目前無法預期何時能復工，估計每天損失約8,000公噸線材和4,500公噸冷軋鋼的產量。若罷工持續下去，未來幾天還可能要停止熱軋鋼捲和厚鋼板等工廠生產。

運輸部指迄13日早上止約6,600名CTS成員參與罷工，他們要求政府延長將在年底結束的「安穩貨運費」計劃。其2020年推出目的是保障司機基本薪資來防止疲勞駕駛等交通意外。隨著燃料費飆漲，CTS希望政府延長執行該計劃。

罷工造成全國物流網大亂，據官方數據，包括汽車、鋼鐵和水泥等關鍵製造業過去七天的生產與出口等總損失估計達12.4億美元。

工業部指出，若物流中斷持續下去，加上全球供應鏈中斷和原物料價格漲不停，國家經濟與整體產業將遭受巨大損失。

其中，汽車業因罷工無法讓零件出貨，迄今累計喪失產量達5,400輛汽車，使業界損失近2億美元。包括浦項在內鋼鐵業迄今損失逾5.4億美元。