備受矚目的新光三越董事長、副董選舉，13日歷經4個小時各派人馬辯論，最後還是難產，將擇期再選；而據悉不僅泛新光集團各派系董事爭相發言，連日籍董事亦加入論戰，中間還需經過兩方翻譯，溝通時間加倍延長。

新光三越6月1日股東會改選13席董事、三席監察人，其中日籍董事 包括村上英之、赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸、白井俊德 等六席，泛新光集團董事為吳東進、吳昕達、吳昕陽、吳東昇、吳昕 恩、林伯翰、郭吳如月等，吳東亮董事席次由郭吳如月頂替，引發震 撼，但在10日董事會上，郭吳如月因個人因素辭任董事，吳東亮再度回復法人代表董事，亦成泛新光集團其他董事爭論焦點。

原本董事改選吳東亮下、郭吳如月上，被外界解讀可能牽動選票， 但吳東亮又回復法人代表董事，意味一旦在六席日籍董事一致支持下 ，現任董事長村上英之、副董事長暨總經理吳昕陽有望續任，然而在13日董事會前，再度上演各方人馬提名副董人選，使得董事會長達四個小時再陷爭論泥沼，最後無法達成共識，戰線繼續延長。