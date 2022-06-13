國發會委員會議13日通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」，估計於118年底完工，完工後五堵至汐止的交通瓶頸將顯著改善，恢復到國道的正常速度。

國發會副主委游建華於會後表示，今年整體公共建設經費高達5,478億元，是建設經費很高的一年，迄5月底已行1,702億，達成率31.02％，這兩者都創下近十年同期最高。

國發會委員會議也通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」，游建華表示，這項計畫目標是要解決五堵至汐止主線及交流道的瓶頸，估計完工後交通容量將顯著增加。

交通部高公局局長趙興華也表示，國道從五堵到矽止這個路段，車道不足，非常雍塞，通勤或假日尖峰時段車速常低於40公里，拓寬工程完工後，可望讓這個路段恢復到國道的正常速度。

趙興華說，這份可行性評估隨後將送行政院核定，核定後即可展開綜合規劃、環評、用地取得、工程發包施工，合計總經費17.26億元，所需時間7.25年，依規劃將在118年底完工。