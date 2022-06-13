劉女拒酒測，當警察要告知他拒測後果，未料她竟摀耳狂奔。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

酒駕女不配合酒測 跑給警察追

家住台中北屯40歲劉姓女子11日凌晨3點多開車行經東山路一段時未打方向燈，被巡邏員警發現，她先是攔檢未停，之後要進行酒測，她先是在社區暴走，隨後摀住耳朵往住家樓梯，過程中不慎摔倒，員謷最後也以拒測開單舉發，未料她竟指控員警「強闖民宅以及傷害」

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台中市第五分局表示，劉女駕駛自小客載著先生經東山路一段、祥順路口轉進東山路503巷，因未打方向燈，被巡邏員警發現有異，隨後車子轉進一處社區，警車隨即鳴笛跟上示意停車受檢，未料劉女加速駛進社區停車場，停好車後也走出來，看到員警問她為何不停車，她竟說自己有重聽。

員警依規定詢問劉女是否有喝酒？她先是否認，後來請她試吹酒精感知器，呈現有酒精反應，再問她時，她竟說，我是沒有喝多少，是副駕駛座的先生有喝酒，她受到影響，員警進而依規定要進行酒測，未料劉女開始在社區內暴走。

員警見劉女不配合，即上前表示若她無法自控，只好將她帶返警局管束，並說程序並需完備，必須告知她拒測後果，但劉女卻摀住耳朵往住家停車場狂奔，員警上前要向劉女完成說明，沒想到劉女往樓梯奔跑時不慎摔倒，當場員警詢問她要不要幫她叫救護車，未料劉女回應「不用、你滾開」，事後更指控員警強闖民宅以及傷害。

台中市第五分局回應，依據警察職權行使法第8條第1項第3款之規定，警察依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，並可要求駕駛人接受酒精測試之檢定…。劉女試吹酒精檢知器有酒精反應，卻消極不配合進一步酒測，員警考量拒測罰鍰以及扣車扣牌影響權益甚鉅，才會再追上前要完備程序，並無違背警察職權。