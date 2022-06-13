曾拿下多項國際大獎的旅歐女高音耿立，將再度挑戰演出威爾第歌劇《阿依達》裡主角阿依達，以音樂會形式演出第一幕、第二幕，以歌聲呈現主人翁夾在愛人、情敵之間，以及承受國族家恨的複雜情緒。

耿立表示，飾演阿依達挑戰很大，「演唱時音量要夠大，必須要能和合唱團、管弦樂團抗衡，但因為阿依達是衣索比亞公主，音樂裡帶有優雅、旋律性的特質，音量雖大卻又不能唱得太兇悍，必須拿捏平衡，展現細膩的情感。」

《阿依達》故事描述衣索比亞公主阿伊達，因戰敗被俘虜到埃及當埃及公主的奴隸，偏偏主僕兩人都愛上同一個大將軍，而大將軍真正愛的人是阿依達。

耿立表示，在第二幕時，阿依達的爸爸、衣索比亞國王也成為戰俘，「裡頭有複雜的國仇家恨情緒，情感層次很豐富，演唱時要以聲音表達情緒，兼顧劇情內容。」

耿立分析，阿依達貴為公主卻淪為階下囚，還要當情敵的僕人，偏偏法老王又將她的情敵許配給她愛的人，「等於是兩名女性在爭奪所愛，但真正相愛的人無法在一起。」

耿立來自高雄，畢業於師大音樂系、羅馬音樂院最高演唱文憑，曾獲2018捷克德佛乍克國際聲樂比賽冠軍、最佳德佛乍克作品演唱獎、最佳巴洛克作品演唱獎及當屆比賽最佳歌手。在2018年寧波國際聲樂大賽中拿下金獎，以及第三十一屆義大利Valsesia Musica國際聲樂比賽第一名等。

這次《阿依達》的演出陣容還包括指揮家林天吉、合唱指導張成璞、台北愛樂管弦樂團、青韵合唱團、政大校友合唱團、龤之聲男聲合唱團，以及多位聲樂名家包括次女高音翁若珮、男高音王典、男低音曾文奕、男低音謝明謀以及男中音陳翰威等合作，演出陣容龐大。

台北愛樂管弦樂團行政統籌陳倩芬表示，在疫情嚴峻的期間，排定好的排練場地每週數變都讓行政團隊感到措手不及，因此在演出前期的準備更為可貴，也需付出更多的心力。演出將於6月14日在台北國家音樂廳登場。