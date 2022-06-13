里約奧運射箭銅牌譚雅婷跨界打棒球。（巨宸製作提供）

羽球女雙球后程文欣，在《超級王牌棒球隊》跨界打棒球。（巨宸製作提供）

跆拳道品勢女神姜巧文。（巨宸製作提供）

格鬥天王張景雄。（巨宸製作提供）

來自埃及的格鬥天王張莫將挑戰棒球運動。（巨宸製作提供）

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》邀請中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義坐鎮總教練，今（13日）再公布首批參賽選手名單，包括體壇4女神，台灣史上奧運唯一雙金的舉重天后許淑淨、里約奧運射箭銅牌譚雅婷、羽球女雙世界排名第一程文欣、跆拳道品勢金牌姜巧文；擁有武神選中男人之稱的台灣格鬥天王張景雄、泰拳法老王張莫也將共襄盛舉。

《超級王牌棒球隊》總教練黃忠義直指這群運動員完全沒有打棒球的天份，「組隊第一天像來參加夏令營，測試成績超差，跟路人沒兩樣！」他接著說：「但正因有著運動員不服輸、永不放棄的特質，拼盡全力訓練，居然打出佳績，甚至有隊員揮出全壘打。」運動員從被摧毀自信到贏得比賽過程，宛若《灌籃高手》，也正是《超級王牌棒球隊》節目最迷人吸睛之處。

舉重天后許淑淨回想自己人生大部分時間都在面對槓鈴，身體在受傷復原的循環中堅持訓練的過程。秉持著莫忘初衷，堅持到底決心參加節目，「跌倒了就站起來，把挫折給撐過去，勤奮地吸收教練所指導的技巧」，接下來她將在節目發揮舉重選手下盤穩定特長，鎮守關鍵一壘。

里約奧運銅牌射手譚雅婷，自東京奧運一役後萌生退役念頭，但參與《超級王牌棒球隊》後，從不會打棒球，到站上投手丘投出好球過程，讓她燃起再拼一次奧運的決心。她將射箭準度移植到棒球上，克服棒球是個人需要能打能守又要能接的全能運動，自認加倍努力，就算表現再爛也不放棄自己，自認優點是不會怕球，球來就到位，成為隊上王牌投手之一。

曾是羽球女雙世界球后的程文欣，5年內奪下4座台北公開賽冠軍，自認適應力強，曾被誇是天生運動員，由於她的資歷顯赫，隊上都親切喊她「學姊」。程文欣笑喊已是大齡女子年紀，見過大風大浪歷練，不擔心棒球訓練時的辛苦，她也將站上投手丘，展現世界第一的殺氣。

跆拳道品勢女神姜巧文有美到令人窒息稱號，上過PTT表特版，神似周子瑜擁有不小人氣。她從小就是運動員，在田裡長大，有別一般正妹，球場上一身紅土的髒與拚戰後的汗水，對她而言都是努力的證明。姜巧文是教練團看好最有潛力女選手之一，「我從沒想過我會打第幾棒，守哪一個壘包，我唯一想做的就是可以推進隊友，往下一個壘包前進。」她將擔任二壘手。

此外，曾創下連贏126場地下拳賽神話，台灣格鬥界天王金鋼刀張景雄，挺著僵直性脊椎炎舊疾，每天練球瀕臨體力極限與受傷臨界點，參與棒球訓練。而來自埃及的泰拳天王張莫，為愛追妻來到台灣，樂成台灣女婿，皆是《超級王牌棒球隊》看點球員之一。巨宸製作、仁仁娛樂出品，在民視無線台、LINE TV播出台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅播出，頂尖運動員永不放棄精神，勢必讓觀眾在螢幕前看得熱血沸騰。