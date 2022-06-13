日本人氣女優三上悠亞憑著天使臉孔、魔鬼身材成為AV女帝，今年6月還自立門戶當老闆；除了經營本業和副業，她也有發展自媒體，近日在YouTube頻道開箱自己的新豪宅，寬敞的客廳被經紀人かへみ（Kahemi）形容根本可以塞進100個人！

三上悠亞10日在YouTube頻道上傳「新居大公開」的影片，由英俊的經紀人負責掌鏡，她則帶大家參觀家裡，表示拍攝日剛入住不到一周。雖然三上悠亞沒公開新家的坪數，但經紀人一看到客廳，就驚呼超大的，粗估至少可以同時容納100位人。

三上悠亞最先介紹鞋櫃、換衣間，可以看到裡面放滿她熱愛的名牌衣物；接著再前進裝有2個洗手台和附設按摩浴缸的乾濕分離浴室，她解釋若朋友入住，有2個洗手台方便很多，而浴室裏的收納櫃放滿各式香水，浴缸旁的牆壁還裝著小電視，方便邊泡澡邊收看，三上悠亞開玩笑地說很像酒店。

至於眾人最好奇的香閨，三上悠亞一進門就坐在粉色系的豪華公主床上，旁邊還有個梳妝台，連牆壁都粉刷成粉色，不難看出她擁有少女心。值得注意的是，拍攝當日三上悠亞的媽媽也有現身，在廚房裡面為女兒和經紀人料理美食，只不過個性很低調，頭部已用貼圖遮掩，無法看出真實樣貌。三上悠亞透露新家的租金相當昂貴，看來日後要更努力賺錢。