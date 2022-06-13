聯邦公開市場委員會(FOMC)將於周三(6/15)舉行利率決策會議，市場預估再升息2碼，至1.25%-1.50%，雖然上周美國5月CPI數據8.6%再度刷新40年新高，顯示通膨並未真正觸頂，不過據最新FedWatch數據顯示，6月(6/15)升息2碼的機率仍比較高。

7月(7/27)也從原本預期升息2碼，轉變為升息3碼的機率最高，而且從6月到今年年底，聯準會(FED)恐再升息10碼的幅度打擊通膨，美國基準利率上看突破3.25%。

曾任外資操盤交易室、摩爾投顧分析師張貽程解釋，市場預期本周利率會議6月維持2碼不變，主要是FED主席鮑爾曾在5月中受訪表示：6月可能升息2碼，「未積極考慮」一次升息3碼，所以儘管最新CPI通膨率衝高，市場認為大動作會在6月後的下一次發生，也就是FOMC的7月會議，所以讓7月從升2碼變成升3碼的機率竄升，不過現在震盪大、機率變化也很快，FOMC若要一次升3碼，可能發生在7月或9月。

張貽程指出，現任美國總統拜登相對於前任總統川普，較不在意股市變化，所以為了11月開跑的美國期中選舉，打擊通膨、支持升息成為首要任務，日前拜登與FED主席鮑爾會面，就是確認下半年的打擊通膨目標，以降低美國人民對高通膨的危害、提高年底民意。

對於美股、台股來說，電子股本益比修正、權值股大洗牌、中小型股找機會出線，可能成為全球股市的升息過渡期現象。加權指數短線留意5月低點與整數關卡的支撐力道，以及台積電在本周四(6/16)的填息情況，能否出現秒填息給予台股信心。