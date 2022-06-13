爭取參選台北市長的前交通部長林佳龍拋出百億救首都觀光計畫，遭台北市長柯文哲暗酸連柯媽媽都知道要先有計畫才編預算。林佳龍今晚以「我不是媽寶」反擊柯P，強調如果柯P想按他的計畫馬上做，他很願意與柯「來場約會」，把計畫供他參考。

林佳龍今晚和總統蔡英文一起出席華山光點電影院《台灣男子葉石濤》台北首映會，並接受媒體聯訪，媒體詢問見到蔡英文，是否會和她聊到台北市長黨內提名的事情？

林佳龍表示，他們平常就很常聯絡，也有很多溝通管道，台北市長的選舉當然也會討論到。蔡英文離場時，面對媒體喊話「是否支持林佳龍選台北市長？」則是不發一語，僅輕輕點點頭。

林佳龍之前預告將陸續提出「首都願景的12門課」，繼日前提出台北市交通運輸解決方案後，今天端出提振台北市的經濟和觀光「5＋5計畫」，包括4年編100億救首都觀光。卻柯文哲大酸「我媽媽都跟我講」，不是先編預算才寫計畫，怎麼會沒有講計畫就說要100億，反問「100億要做什麼？」

對此，林佳龍以「我不是媽寶」反擊柯P，強調台灣觀光業面臨疫情衝擊，「百億都不夠」，他說，救人如救火，他恨不得現在馬上透過台北市長的角色，幫助首都的觀光業。

林佳龍強調，「這不是講風涼話的時候」，有心就會有計畫，他的很多計畫如果柯文哲想做，他馬上可以把計畫給他參考。他和柯可以來一場約會，把計畫提供給他，如果柯卸任前 還做不了，就由新市長加速推動。

由於他不斷端出政見，媒體也詢問林佳龍是否會認為黨內可能的競爭對手陳時中端不出來？對此他表示，他只是做自己該做的，提出願景是帶動大家對選舉的討論，他認為選舉不是個人秀或比聲量，應該做政策性的討論。

至於是否希望民進黨在7月全代會前敲定台北市長人選？林佳龍表示，黨內原就預訂6月會討論，這是正常的，目前就是按照原來的節奏進行。