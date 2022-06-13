總統蔡英文（中）希望電影可以延續葉石濤的精神。（華映提供）

紀錄片《台灣男子葉石濤》13日晚間於台北華山光點電影館舉辦台北首映會，總統蔡英文、無任所大使林佳龍以及電影導演許𠦄林和監製林靖傑均出席首映會，主辦人林佳龍表示，1部紀錄片拍攝不易，電影中收錄了許多台灣重量級文人學者的訪問和難得曝光的史料，更以電影高規格呈現，感謝製作團隊製作的用心。

蔡英文致詞時感謝許卉林和林靖傑邀請新生代的藝術家重新詮飾葉石濤的文字，是跨世代的交流，更可以理解葉石濤的作品對當代的影響。也提到葉石濤的著作《台灣文學史綱》是對台灣文化的溯源，於戒嚴時期在歷史和政治之間，寫出艱難的作品，最後希望電影可以延續葉石濤的精神。

林佳龍則說：「一直等待林靖傑導演的作品，從2007年的《最遙遠的距離》到2017年的《愛琳娜》都有包場，等了8年過去才又見到新作，可說是8年磨1片。」盼透過紀錄片讓更多年輕人可以認識這位作家。

《台灣男子葉石濤》以台灣現代史呼應葉石濤的生命史，邀請文壇多位文人受訪，像是雲門舞團創辦人林懷民、李昂、李喬等人聊他們心中的葉石濤；還有協助葉石濤編寫《台灣文學史綱》的詩人曾貴海、鄭烱明、陳坤崙及評論家彭瑞金等人回憶他在編寫此書的辛苦和內心爭扎。更以珍貴史料及影片再加上文學學者及作家訪談，建立起本片的脈絡。電影17日上映。