蔡英文總統今晚出席《台灣男子葉石濤》臺北首映會(總統府提供)

蔡英文總統今晚出席「《台灣男子葉石濤》臺北首映會」，盼延續葉石濤精神，讓更多臺灣人能夠帶著臺灣主體意識的視角，孕育出更豐富的多元文化，也滋養出更多精采的創作。她也承諾，政府將持續完善政策，厚植臺灣的文化力，讓臺灣走向國際。

蔡英文致詞時感謝許卉林導演和林靖傑監製，邀集新生代的藝術家，共同重新詮釋葉老的作品。她說，透過這部紀錄片的問世，我們能夠回顧葉老的一生，見證他對臺灣文學發展的重要貢獻，也向所有為臺灣文學努力的前輩致敬。

蔡英文提到，在影片中，許多跨世代的藝術交流和創作對話，讓我們用更宏觀的視角，重新理解葉老的文學作品對當代的意義。葉老的一生，跟臺灣現代史的歷程緊密相連，他從很年輕的時候，就開始寫作，即使歷經不同的政權交替，他也用不同的語言堅持創作，不僅為臺灣作傳，也為土地和人民的集體情感發聲。

雖然在白色恐怖期間，葉石濤因為牢獄之災，文學生涯一度中斷，但蔡英文指出，他在生活的磨難中，依然持續用書寫，重新定義了臺灣文學在歷史及世界當中的位置。

她說，葉石濤所論著的《台灣文學史綱》，是第一部由臺灣作家撰寫的臺灣文學史，為臺灣文學做出溯源和爬梳。特別是在戒嚴時期，沒有人敢碰觸這個題目，葉老精確地在歷史洪流和政權更迭之間，為臺灣文學的源流發展，畫出了經緯及座標。

她稱許葉老是提倡關注臺灣主體意識的先驅，也是臺灣文學研究的重要典範。經過葉老以及數代人的呼籲和提倡，臺灣文學不再邊緣化，相關系所陸續成立，各種教學、研究、以及討論，也在各地蓬勃展開。

她強調，去年國立臺灣文學館升格為三級機構，有更豐沛的能量來呈現臺灣的文學。厚植臺灣的文化力，讓臺灣走向國際，一直是政府的重要目標。相信葉老會樂意看到，更多的臺灣人，更多的後生晚輩，都能夠帶著臺灣主體意識的視角，繼續思索臺灣的過去及未來。