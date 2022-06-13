夏天即將到來，不少熱愛潛水活動的潛水客蓄勢待發，不過蘭嶼衛生所醫師黃京葦指出，蘭嶼周邊都是鋒利礁岩地形，救護人員搶救不易，使溺水存活率幾近0%，她也提醒，從事船潛活動前，應確定業者使用船隻符合規定，避免造成後續法律問題。

黃京葦在臉書粉專「嶼上急醫黃京葦」發文指出，每到潛水季，就有不少潛水客到蘭嶼從事潛水活動，不過她提醒，潛水時一定要找潛導陪同，不可獨潛，因蘭嶼周邊皆是鋒利的礁岩地形，若不慎溺水，救護人員光是要從海裡將溺水者救上岸，就要花超過10分鐘的時間。

此外，海巡救援團隊、救護車抵達各潛點的車程，一趟就要15至30分鐘，通常等溺水者抵達衛生所，開始實施高級心臟救命術（ACLS）都已超過30分鐘以上了。她也透露，在蘭嶼執業三年，曾親自到港口為溺水者進行插管急救，仍回天乏術，「基本上可以說，只要溺斃（水），存活率幾近0%」。

除了救護不易，黃京葦也分享曾有遊客被船隻螺旋槳劃破胸口，送到衛生所縫了很多針，提醒在開始潛水活動前，要確認業者以及載客船隻是否合乎規定，「有時候的睜一隻眼閉一眼，可能會造成後續法律問題」。

黃京葦也提醒，不論是浮潛、自潛，還是水肺潛水，只要人體缺氧超過4到6分鐘，腦細胞就會開始受損，而溺水（完全沒入水面）超過25分鐘，死亡率幾乎百分之百。