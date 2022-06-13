新北市議員李翁月娥為了推動在新北市三重區捷運菜寮站3號出口，與新北聯合醫院之間興建遮雨棚步道，今(13)日邀請當地里長及三重區公所經建課、新北市捷運工程局、新北市交通局、景觀處、民政局、新北聯合醫院等相關單位開會，結果民政局、景觀處等局處皆稱已無經費可撥款興建，讓李翁月娥質疑經費都用到哪去了？

李翁月娥表示，菜寮捷運站3號出口到新北聯合醫院這段，大部分是中正南路、中正北路、大同北路、大同南路及三重小巨蛋那邊的人潮，實際上每天出入的人很多，尤其下雨天要到新北聯合醫院實在是有點危險，如果各局處經費都能夠分攤，勢必是可以完成的。

李翁月娥說，捷運工程局以及交通局都願意來配合施工，另外也希望經建課長研究遮雨棚上面的採光罩做成太陽能板的可行性，並且對工程經費再進行規劃，是否能將整體花費的金額再壓低。

李翁月娥也質疑，民政局以及農業局景觀處皆稱目前已經沒有經費，「為何才六月份，經費就已經用完了，錢到底花在哪裡？」；她強調，下周一會再邀請各局處開會，希望屆時能說清楚「為何才半年經費就花光了」？