統一獅隊13日與富邦展開保留比賽，比賽從3局上1出局繼續進行，鄭鎧文在7局上敲出致勝2分炮，助隊以10比3勝出，富邦中止近期3連勝，獅隊則拿下2連勝也追上樂天桃猿，兩軍已無勝差。

這場比賽原本是在9日新莊進行，但當天天氣不佳，比賽進行到3局上1出局時下起大雨，最終因雨保留改到今天原地再戰。

雙方對於投手調度有不同安排，獅隊古林睿煬續投，富邦早早確定江少慶不投保留比賽，由楊彬、范米特2選1，最後決定由范米特接替登板。由於富邦選擇范米特登板，讓今年改披富邦戰袍、球員兼教練的詹智堯有機會以「周一限定」的球員身分上場。

1比2落後的富邦在3局下先追平，5局再靠林益全高飛犧牲打超前比分。不過獅隊在6局展開反攻，邱智呈三壘安打、林靖凱高飛犧牲打追平，范米特在7局上1出局先被潘傑楷敲安，鄭鎧文敲出本季第3轟也把他打退場，獅隊單局攻下3分超前，郭阜林在9局上再敲出本季首轟，2分炮再將比分擴大。

古林睿煬「接力」先發6局共投124球，被敲9支安打、失3分，但也投出8次三振、3保送，拿下本季第4勝（另有2敗）。獅隊拿下這1勝也追上排名龍頭的桃猿，兩隊沒有勝場差，只有千分之6勝率差距。

統一獅古林睿煬先發6局失3分。（統一獅提供）

統一獅郭阜林代打敲出本季首轟。（統一獅提供）

富邦先發投手江少慶留下2.1局失2分（1責失）無關勝敗，隊友在他登板時攻下1分，今天比賽完成也讓他的援護率終於不再掛零。