片中雙冠龍是唯一1隻完全使用實體特效拍攝的恐龍。（UIP提供）

電影《侏羅紀世界：統霸天下》史詩最終章，上周末6月10日在美國上映，以1.43億多美金登上首周票房冠軍，全球票房更是橫掃近3.9億美金，恐龍聲勢威震全球；台灣於6月8日上映，首周全台票房衝上1.33億新台幣勇奪冠軍，破今年全台最快破億票房紀錄，並以4050萬新台幣破今年全台單日票房最高紀錄，恐龍熱潮持續發燒。

電影中只有兩隻恐龍必須跟牠們之前在《侏羅紀》系列電影中的樣貌一模一樣，那就是暴龍和雙冠龍。至於其他的恐龍，由於恐龍學在這30年之間有著非常大的進展，因此設計師就可以不受前幾部電影的侷限，依照目前的古生物學研究成果，為這些恐龍設計應有的外觀造型。

此外，雙冠龍是唯一1隻完全使用實體特效拍攝的恐龍，劇組人員完全是使用真正的機械恐龍偶在拍片現場進行拍攝工作，沒有在後製過程中運用任何視覺特效或電腦動畫技巧。多虧有11到12個人在幕後操縱，這部電影才能讓觀眾首次看到1隻實際打造出來的雙冠龍機械偶行動的戲份。

而為了重現雙冠龍在《侏羅紀公園》中噴出黏稠黑色毒液的經典畫面，技術人員將超級粘液、蛋糕、食用色素、清水和一種經常用在奶昔中的增稠劑甲纖維素混合在一起，調配出這種黑色毒液。