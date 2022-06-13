創新數位生物條碼技術廠瑞磁生技（ABC-KY，6598）13日召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，並完成董事及獨立董事全面改選。瑞磁表示，將透過二大策略持續追求營收成長。除深化與授權客戶的策略合作，提升對瑞磁BMB平台的依賴外，也將同步致力於自有品牌體外診斷試劑的新品開發，朝多元產品線布局。

瑞磁生技受惠腸炎與呼吸道二大主力產品的銷售回溫，以及授權客戶對數位生物條碼與光學儀的下單量增加，去年營收3.2億元，創下歷史新高；獲利部分則因擴編美國營銷團隊，以及反應匯率與物價變動，致使成本與費用增加，仍處虧損。

瑞磁生技指出，今年第二季以來，在腸炎與呼吸道產品的穩健挹注，以及授權客戶愛德（Idexx）新訂單效益顯現下，帶動瑞磁營收連續2個月走高，5月合併營收為新台幣38,766仟元，較上月與去年同期分別成長7.25％、80.64％，前五月營收1.28億元，年增10％。公司目前在手訂單能見度高，加上常態性檢測市場需求穩定成長，今年整體營運可望優於去年。

瑞磁生科核心技術為生物條碼（BMB）技術和偵測系統，可加速多目標的核酸或蛋白質偵測檢測套組的開發；目前以傳染病檢測領域為主，已有胃腸道多元檢測、呼吸道多元檢測、新冠肺炎檢測等分子檢測套組與儀器取得美國FDA認證，並完成多元真菌檢測試劑的開發。另，透過對外授權或合作開發，平行切入動物診斷、自體免疫疾病、過敏性疾病、腸道微生物、肝炎、腫瘤液態切片等檢測應用。