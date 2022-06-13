一份新報告稱，雖然西方推出各種針對俄羅斯的經濟制裁，但是俄羅斯在能源出口仍然大賺其錢，出口化石燃料就賺取了 980 億美元(約2.91兆新台幣)，其中歐盟是最大的進口國。基輔敦促，西方應該切斷與莫斯科的所有貿易。

總部位於芬蘭的獨立能源和清潔空氣研究中心（CREA），在星期一發布的這份報告指出，在戰爭的前 100 天，俄羅斯出口給歐盟大量的化石燃料，是總產量的61%，價值約 600 億美元(約1.78兆新台幣)，其中德國127億美元(3777億新台幣)、義大利82億美元(2438億新台幣)、荷蘭84億美元(2498億新台幣)、波蘭46億美元(1368億新台幣)、法國45億美元(1338億新台幣)。

至於非歐盟國家的進口量也很大，最大的進口國是中國大陸的132億美元(3925億新台幣)、土耳其70億美元(2081億新台幣)、和印度36億美元(1070億新台幣)。

俄羅斯的化石燃料收入，最多是石油銷售，多達482億美元(1.43兆新台幣)，其次是管道天然氣251億美元(7464億新台幣)、石油製品136億美元(4044億新台幣)、液化天然氣53億美元(1576億新台幣)，而煤炭也有48億美元(1427億新台幣)。

儘管俄羅斯的能源出口在5月份大幅下降，但由於全球化石燃料價格的上漲，補上了價差，使得在金額上，俄羅斯的外匯收入仍創下歷史新高。CREA稱，俄羅斯的平均出口價格，比去年高出約60%。

CREA分析師Lauri Myllyvirta表示：「歐盟正在討論對俄羅斯實施更嚴厲的制裁之際，許多國家反而增加與俄羅斯的能源進口，比如法國，成為全球最大的俄羅斯液化天然氣買家。」

他呼籲歐盟對俄羅斯化石燃料實施禁運，做到言行一致。