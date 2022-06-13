人與人相處要懂得包容體諒，關係才能長久，但是有些人一昧付出，往往容易失去自我，甚至漸漸沒了底線。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座有討好型人格，寧願委屈自己也要迎合別人的需求，日子過得比較辛苦。

▍金牛座

金牛座憨厚老實，遇到困難總是逆來順受，與人相處同樣如此，會沒有底線的原諒對方，即便自己心裡確實受傷了，金牛座也會默默隱忍，從來不會在外人面前情緒失控。金牛座容易毫無原則的討好別人，不過當這樣的事情慢慢變成習慣，金牛座遇到事情後，往往就會選擇大事化小、小事化了，過往所有原則都會全數崩解，而討好別人成了他們唯一的守則。

▍巨蟹座

巨蟹座為人細心敏感，很在意別人的感受，很多事情都以對方作為出發點進行考量，不過一旦超過底線，就會變成無止盡的討好。巨蟹座特別具有犧牲奉獻的精神，他們所有的付出都是心甘情願、不求回報的，即便外人認為巨蟹卑微到極點，但他們並不覺得辛苦，反而因為自己被他人需要，而感到快樂和滿足。只是無論是戀人或是朋友，所有的關係都是雙向的付出，一昧討好很可能落得悲劇下場。

▍摩羯座

摩羯座理智冷靜，但骨子裡卻擁有討好型人格，面對在意的人，尤其是陷入感情後，摩羯座就會變得特別柔軟，甚至覺得自卑，認為對方比自己優秀、自己配不上對方，所以會毫無底線的討好另一半，只希望能贏得一絲珍惜。對於摩羯座而言，滴水之恩就該湧泉以報，所以另一半只要對自己好一點點，他們就會想要百倍的回報對方，也許是因為太過在乎，摩羯座才會將自己置於卑微的地位，進而迷失了自己。