林口警分局為防制轄區大型視聽歌唱KTV發生聚眾滋擾事件，以維護市府形象及消費者公共安全，於今(13)日19時起持續規劃威力掃蕩臨檢勤務，並配合市府警察局、消防局、衛生局、工務局、經濟發展局等單位組成的公安聯合稽查小組，針對轄內易滋事KTV實施公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。

林口分局為防制聚眾滋擾事件，於今(13)日19時起與市府各單位進行聯合稽查並持續規劃威力掃蕩臨檢勤務。(林口分局提供)

林口分局為防制聚眾滋擾事件，於今(13)日19時起與市府各單位進行聯合稽查並持續規劃威力掃蕩臨檢勤務。(林口分局提供)

經公安聯合稽查小組實地稽查，發現部分安全防火門、滅火器及自動灑水設備有故障情形，均限期業者1個月改善；另臨檢該處所計6間包廂約30名客人，未發現違（查）禁物。

林口分局表示為促使業者善盡社會責任，不僅是視聽歌唱KTV業者，只要是營業場所都應有自主管理觀念，發現消費者可能發生糾紛、鬥毆徵兆時(如爭吵、酗酒大聲喧嘩)，應即時通報警察機關，若業者無法自行約制，放任事態擴大，將運用廣義治安第三方警政策略，提報公安稽查小組加強稽查，由目的事業主管機關從嚴審查、依法裁罰，以有效維護社會治安。

林口分局為防制聚眾滋擾事件，於今(13)日19時起與市府各單位進行聯合稽查並持續規劃威力掃蕩臨檢勤務。(林口分局提供)

林口分局為防制聚眾滋擾事件，於今(13)日19時起與市府各單位進行聯合稽查並持續規劃威力掃蕩臨檢勤務。(林口分局提供)

林口警分局長陳忠龍表示近期KTV前發生的暴力事件，雖為私人糾紛所致的偶發事故，惟KTV客人酒後滋事已影響周遭社區安寧，警方除積極防止鬥毆滋擾情事發生，也將視聽歌唱業列為重點臨檢對象，期能透過威力掃蕩臨檢，營造更優質的治安環境，讓轄區民眾安居樂業。