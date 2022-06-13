開發金控13日公告指出因應子公司凱基銀行董事長魏寶生申請退休，董事會通過由現任董事兼凱基銀行總經理曹慧姝代行職位案，已經經由主管機關核備通過。即日起凱基銀行確定將由總經理曹慧姝代行董事長職務。

凱基銀行董事長魏寶生本月初申請退休後，即宣布轉戰資產管理業，6月2日起擔任富盛證券投顧副董事長。由於魏寶生參與國內外大型金融機構經營超過30年的實務經驗，未來將進一步協助富盛證券投顧深化在台經營及增長資產管理規模的目標。而魏寶生離開凱基銀行後的職缺，13日經主管機關核准後確定由現任總經理曹慧姝暫代。