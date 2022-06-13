40歲女星曾莞婷演過多部八點檔，被譽為「本土劇女神」，此外還斜槓當老闆，2020年8月斥資3百萬推出網美手搖飲料店「AirKiss飛吻茶飲」，最貴一杯要價260元，在新竹、台北都有店面，吸引不少粉絲朝聖。未料今（13日）曾莞婷自爆飲料店收了，讓許多網友感到可惜。

曾莞婷稍早在臉書跟風分享「關於我可能讓你很意外的point」，洋洋灑灑地寫了16點，包括每段感情都是被劈腿、擺過路邊攤還賣過春聯、想要一個女兒可以一起打扮、有一個很大顆的喉結、從沒當過女主角，也強調感情狀態單身中，最後突自爆「我的飲料店結束營業了」。

曾莞婷最後一點自爆飲料店收了。（圖／臉書＠曾莞婷）

許多網友得知曾莞婷的飲料店關門，紛紛驚訝地留言：「最後一個不敢想像，飲料超好喝的」、「最後一個太意外，真假」、「飲料店結束了？」，曾莞婷也回覆：「真的」，證實飲料店已歇業。

曾莞婷2年前曾在臉書表示，第一份打工是在泡沫紅茶店，茶葉的香氣仍在美好的記憶中，但長大後很少喝到純粹的茶味手搖飲，後來遇到理念相近的工作夥伴，決定砸3百萬創業，一部份的錢放在裝潢，全店以白色大理石搭配粉色沙發椅，牆面掛著金色邊框化妝鏡，鏡中還寫了各式的撩妹語錄，成為網美們的拍照打卡盛地；此外，曾莞婷盼望將品牌推向精緻化，她和知名燕窩飲品合作手搖系列，價位落在230-260元之間，當時掀起熱烈討論。如今手搖店走入歷史，不少網友雖然哀嚎很可惜，但也有很多粉絲為曾莞婷打氣，祝福她未來會更好。