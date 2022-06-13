台鐵局長杜微(台鐵提供)

高齡93歲的台鐵板橋前站長簡清期(台鐵提供)

135歲的台鐵，處處是歷史！民國40年台鐵板橋站改建，時任台鐵局長莫衡特頒署名「重建板橋車站記」銅牌，留下當時建站紀錄；民國88年板橋新站啟用，舊站的銅牌由前板橋站長簡清期保留。已高齡93歲的簡清期今（13）日捐出銅牌，本報特地找出銅牌內文，一窺當年板橋車站興建始末。

今日下午台鐵板橋站舉辦了別開生面的「重建板橋車站記」揭牌儀式，並邀請捐贈人簡清期擔任嘉賓。

台鐵板橋站原本是木造站房，民國35年台北縣政府遷至板橋之後，因「市廛與人口並增，行旅共轉輸益盛，對玆站驛既苦迴旋」，市區人口都增加，南來北往運輸繁盛，板橋車站就顯得空間狹小。民國40年啟用由修澤蘭女士規劃設計的鋼筋磚造站房，也是台灣光復後台鐵首座重新建造的車站，時任局長莫衡特頒署名的「重建板橋車站記」銅牌，留下當時建站紀錄。

民國88年因萬板專案板橋新站啟用，該銅牌於板橋舊站拆除，並由簡清期保存至今。銅牌內文記載了當年車站數僅78站，至今已有241個車站，車站站體從民國39年冬天蓋到民國40年6月，站屋面積、月台面積、混凝土路面面積，用了幾噸鋼筋、幾袋水泥，花了新台幣多少元，設計師、督工、營造廠名字，都寫得清清楚楚，也見證了台灣鐵路歷史的演進。

簡清期今日特地獻出銅牌，由台鐵局典藏於今板橋車站地下一樓西側出口外牆，一旁並設有板橋站歷史風華的照片，互相輝映。另外也辦理了揭牌儀式，邀請台鐵局局長杜微、專門委員胡雅芳、黃士弦、文資科長翁惠平、志工隊長俞秋苓、板橋地區士紳先進、鐵路警察及高鐵公司主管、三峽扶輪社葉社長及社友、以及板橋站賴彥宇站長、多位現職及退休同仁共襄盛舉。

「重建板橋車站記」銅牌內文全文396字如下：

台灣鐵路縱貫線都七十八站，而板橋車站特隘陋。是地產茶米運轉所匯，而台北縣移治於此後，市廛與人口並增，行旅共轉輸益盛，對玆站驛既苦迴旋；而本路承戰火之餘，一切須為安全而努力，站之擴建力有未遑。然每於籌謀路政之際，未嘗偶或忘之，因有感於經營建設，恆多於艱難困苦中完成，爰本斯旨，籌款庀材於卅九年冬，闢公園東隅為擴建站場之地，修澤蘭女士規劃設計，鄒祖焜、于寶珊、陳茂源三君督其工，而由明進營造廠承建，自當年十二月以迄明年之六月落成。凡建站屋三百五十平方公尺，增月台四百五十平方公尺，施混凝土路面一萬四千四百平方公尺，用鋼筋四十五噸、水泥六千袋、磚瓦五金之屬稱之，總計工料費五十萬新台元，至是工作倉貯之所咸充備，客貨運輸不復為暘雨所苦矣。顧斯站之重建實承輿論之督促，地方人士之協助與本路同仁之努力始底於成，而台灣鐵路光復於兵燹之後，破壞工程之待興者不一而足，繼此而作更大之努力，是仍有望於輿論之指導，社會人士之協助與本路同仁之貢其所能，爰作斯記以期來玆。莫衡謹記。中華民國四十年七月。