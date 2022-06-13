國內新冠疫情未歇，不少人注重居家清潔，但使用錯誤恐造成反效果。北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰分享，近日一名家庭主婦前來就醫，表示自己確診康復後，卻覺得越來越喘不過氣，最後發現婦人因吸入過量漂白水成分，導致化學性肺炎，最嚴重可能會致命。

蘇一峰在臉書粉專發文表示，一名30歲的家庭主婦確診新冠肺炎後，擔心傳染給家人和幼兒，開始每天狂用1：1稀釋的消毒水拖地擦拭傢俱，三周後感覺呼吸越來越喘，爬一樓就喘不過氣，趕緊到醫院看診，檢視X光時發現兩側毛玻璃肺炎變化，讓蘇一峰，也叮囑婦人不可濫用漂白水。

蘇一峰解釋，漂白水主要成分是次氯酸鈉（Sodium hypochlorite），能使蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒等微生物，這種強鹼強氧化劑對肺部有毒性傷害，吸入太多會引起化學性肺炎，錯誤使用會致命。

環保署日前在臉書發文分享，稀釋漂白水的黃金比例，可以用1:50（當天泡製，以1份漂白水加49份的冷水）的稀釋漂白水/次氯酸鈉（1000ppm），以拖把或抹布進行桌椅等環境表面及地面擦拭，留置時間建議1-2分鐘，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨，消毒頻率每天至少一次。