台灣防疫依然嚴峻而混亂，每日確診數雖未再攀新高，但恐存在為數龐大的「黑數」。據最新網路民調「防疫政策10大民怨」排行榜顯示，快篩準備不足高居民怨第一，醫護人力短缺、政策宣導混亂也擠進民怨前三名。資深媒體人黃創夏直言，他要提醒民進黨的決策群，「單押一人」風險越來越大！

國民黨台北市議員參選人高揚凱，11日公布蔡政府「10大防疫民怨」民調。(圖/翻攝自 高揚凱 臉書)

今年適逢選舉年，政府防疫表現的評價成為政治攻防焦點，為掌握民眾對防疫的真實看法及直接民意，國民黨台北市議員參選人高揚凱與「網路溫度計民調中心」合作，於端午節前針對北市大安區、文山區民眾，完成一份民意對中央政府防疫表現及主要民怨的調查報告。該份民調共完成1073份有效樣本，電話民調及網路問卷的樣本數各半。結果重點摘述如下：

一，對中央政府防疫政策及表現的滿意度：非常不滿意及不滿意達63%，遠高於滿意及非常滿意的31.9%。

二，對中央政府的「與病毒共存」政策的看法：贊成者58.0%，反對者37.1%，約成六四比。換句話說，在政府大力宣傳下，仍有四成民眾並不贊成「與病毒共存」。

三，政府防疫10大民怨排行榜：

No.1：快篩準備不足 48.5%

No.2：醫療照護人力短缺 33.4%

No.3：政策宣導混亂 32.6%

No.4：輕症治療藥物準備不足 32.5%

No.5：政策缺乏規劃不斷變動 31.8%

No.6：地方政府溝通不良 25.4%

No.7：1922時常佔線 24.3%

No.8：未傾聽基層意見 24.1%

No.9：重症病床不足 23.4%

No.10：輕症治療資源不足 20.9%

高揚凱強調，數字會說話，尤其是科學的數字，能夠呈現事實真相及真實的民意。因此，他呼籲「塔綠班」謙卑面對客觀的民調數字。

對此，黃創夏今(13日)在臉書PO文表示，必定有很多人，特別是綠色支持者會說這是「刻意的扭曲調查」，他還是要提醒民進黨的決策群，「單押一人」風險越來越大，因為「防疫紅利」不能無限刷卡，總有「透支」可能性，他認為應該要謙卑一些。