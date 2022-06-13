中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」成員林襄顏值甜美身材火辣，憑E級上圍及明星臉被封為「兇版黃捷」，人氣高居不下，在IG擁有破118萬追蹤數。近來成為綜藝節目新寵的林襄，青春無敵形象也賺得不少廠商代言；她近日應景夏日拍攝知名廠商「涼感墊」廣告，只見她在床上翻來滾去介紹產品，卻在播放到27秒處被眼尖網友發現，一個俯臥姿勢「倒出UU」疑似走光，當場暴動反覆放大回看：「好像看到了什麼！」

林襄日前在臉書分享她的「襄襄日常」影片，順便應景夏日置入了「涼感墊」代言廣告，只見她身穿粉紫色細肩帶上衣，搭配灰色短褲展現隨性居家風；由於上衣採清涼的低胸設計，讓她不論側躺、俯臥或翻滾都青春無敵性感，若隱若現的E級UU呼之欲出，讓粉絲各個看得臉紅心跳。

林襄代言涼感墊的滾床影片27秒疑似走光，讓網友放大回看好幾遍。（圖／取自林襄臉書）

廣告曝光後，臉書粉專「亨利市」竟發現，林襄在0:27秒時傲人上圍竟疑似走光：「哇～林襄躺在上面超～香～夏天到了就該入手一枚涼感墊，別學我一樣不斷重複0:27秒唷～」一PO文引起網友們不斷重播放大看熱議：「好像看到了什麼, 又好像什麼都沒看到.....」不過也有網友表示：「0:27沒東西啊！（失望）」，對此亨利市則回應：「 請放在心底想像（要不然我會被她經紀人罵）」，看似是友情增加討論熱度的轉貼。

林襄代言涼感墊滾床影片27秒疑似走光，經亨利市轉貼引發熱議。（圖／取自亨利市臉書）

而林襄的好身材也確實引發粉絲熱議：「一點都不涼～越看越熱」、「好像卡住了，一直重複播放，要研究一下為什麼」、「1:39也可以一直撥放啊」、「我個人還是比較欣賞1:28啦」、「好襄好襄」、「襄襄的」、「好像很好躺」、「原來這就是所謂的致命女人『襄』...」。