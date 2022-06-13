大陸航班管控逐步放寬！近期包括海航、國航、南航等多家大陸航空公司先後公布新的國際航班計畫。除了國際航班復航及增班，國際航班熔斷規則也有所調整，統計日期自落地後7天減少至5天，自6月1日入境日執行。

界面新聞報導，海南航空計畫於6月23日起復航重慶直飛羅馬的國際航線，這是疫情以來重慶地區恢復的首條洲際定期國際客運航線。據悉，本次復航的重慶羅馬國際航線計畫採用波音787寬體客機執行，每週往返一班，班期為每週四，往返均承運客貨。

6月9日，海南航空已復航深圳直飛溫哥華的國際航線，計畫每週執行往返一班，採用波音787寬體客機執飛。海航表示，復航初期，深圳－溫哥華航段正常承運客貨，溫哥華－深圳航段僅腹艙載貨，後續視疫情變化情況，適時恢復回程正常載客運營。

早在5月底，國航內部人士就曾表示，國航、南航、海航三家航空公司已收到民航局新增國際航班的額度配置。

其中，國航獲得往返白俄羅斯和阿聯酋的航班配置額度，國航到這兩個國家的航班量曾在2021年9月被調減，本次為恢復調減額度。南航獲得往返吉爾吉斯、塔吉克和土耳其的新增航班額度，其中到前兩個國家的航班在疫情後一度中斷；海航則獲得往返義大利的新增航班額度。

消息人士當時透露，新增航班預計最快6月底執飛，從海航近日宣布6月23日起復航重慶到羅馬往返直飛國際航線，也證實了這一消息。